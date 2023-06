Roma | Notte Bianca all’Eur | ecco quando e programma completo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 giugno 2023)si prepara ad un’estate piena di eventi in tutti i quartieri: sabato prossimo ci sarà lacon la musica fino afonda. Giochi di magia, spettacoli teatrali e performance di ballo coloreranno le vie del municipio per grandi e piccini.ilper unana diversa dal solito!al municipio X diLa capitale d’estate si riempie di eventi: musica, feste e degustazioni in tutti i quartieri. Sabato prossimo, il 17 giugno ci sarà un grande evento, nel municipio X di. Tutti gli eventi saranno gratuiti e inizieranno dalle 11 del mattino fino a ...