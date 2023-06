Roma | incidente Casal Palocco | morto bambino di 5 anni Ventenne indagato per omicidio

... 5 anni, unica vittima dell', la mamma e la sorellina di 3 anni. La macchina di lusso è stata noleggiata presso l'autosalone SkyLimit di, e da quel momento è iniziata la maratona al ...Non è chiaro come sia nato l'in cui ha perso la vita ieri pomeriggio Manuel. La procura diha fatto sapere che affiderà una consulenza tecnica al fine di accertare a che velocità ...Uno scontro violentissimo e un bilancio drammatico per l'ennesimomortale sulle strade di. In questo caso a perdere la vita un bimbo di cinque anni che viaggiava con la madre e la sorellina di tre anni a bordo di una Smart. Il fatto è avvenuto alle 15.

Una sfida social, poi l'incidente mortale. Un Suv di lusso a bordo del quale c'erano Youtuber si schiantano con la Lamborghini: il dramma vicino Roma costa la vita a un bimbo Una nuova tragedia si è consumata a Casal Palocco, vicino Roma: un gruppo di famosi youtuber si è schiantato contro una Smart con una Lamborghini.