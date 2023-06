Roma | il video degli youtuber in Lamborghini prima dell' incidente | Tragica profezia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Una tragedia assurda, legata a una "sfida social". Nell'tra un potente suv Ursus Lamboghini e una Smart Forfur ieri a, nella zona tra Casalpalocco e Acilia, ha perso la vita un bambino cinque anni, Manuel, mentre la madre e la sorellina sono di 3 anni, ricoverate in gravi condizioni. A bordo del Suv erano presenti i TheBorderline, 5ventenni da 600mila follower, che avevano noleggiato la macchina da un paio di giorni per una sfida social, "Inper 50 ore". Gli inquirenti stanno indagando per capire se stavano registrando unal momento'impatto. Le dinamiche, al momento sono al vaglioa polizia. “Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto ...

