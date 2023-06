Roma | «Dacci tutto!» prima lo minacciano | poi lo picchino | 15enne finisce in ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 giugno 2023). Ancora un colpo da parte di una baby gang. Stavolta a finire nelle mire del branco un ragazzo di 15 anni, picchiato e derubato. Nel momento dei fatti la vittima si trovava in un parco capitolino al Prenestino, insieme ad un suo amico. Poi, l’aggressione. Il tutto è avvenuto nel giro di pochi minuti. Picchiato e rapinato, dopo aver messo a segno il colpo la baby gang è scappata. Fatto scattate l’allarme, sul posto sono giunte le forze dell’ordine che stanno attualmente conducendo le indagini al fine di risalire all’identità degli aggressori. Non è esclusa la possibilità che il branco possa aver agito altre volte. Cerveteri, baby gang in azione nella notte nel parco giochi: distrutte le giostrine Ragazzino picchiato e rapinato da una baby gang al Parco Come riporta il Messaggero, i fatti sono avvenuti lo scorso lunedì intorno alle 18.30. Siamo nel parco di Villa ...