Roma | cinque YouTuber girano video sul Suv e travolgono una Smart | morto un bimbo L’ipotesi della sfida web

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 15 giugno 2023), 15 giu – Undi 5 anni ha perso la vita, la sorellina di 3 anni è in gravi condizioni e la madre 35enne dei due bambini è ricoverata in codice rosso. E’ questo, al momento, il drammatico bilancio del violentissimo scontro avvenuto a, dove un Suv ha travolto una. A bordo del Suv c’eranoventenni che stavano girando un, uno di quelli tipo “50 ore in auto”, tipico di certe sfide estreme che usavano fare spesso. I ragazzi facevano parte del collettivono ‘The Borderline’,appunto, chefilmati destinati a diventare virali, che vengono seguiti dai giovanissimi sul web per le loro sfide in macchina. Ecco, la tragedia di ieri all’Axa di Casal Palocco, hinterland ...