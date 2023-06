Road Dogg | “Vincere o perdere non conta nulla!”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 15 giugno 2023) Da come abbiamo nelle ultime settimane appreso da Tony Khan, CM Punk farà il suo ritorno sul quadrato sabato in quel di Collision. Lui è da sempre considerato il re delle “Pipe Bomb” anche se in questo caso, questo nomigliolo se lo prende di forzaperchè in una recente intervista ha fatto una dichiarazione che potrebbe letteralmente rompere il wresling web! Teorie “Pochissime persone hanno avuto l’onore di essere writers per 52 settimane e 12 PLE e so quanto possa essere complicato. Il nostro lavoro è quello di rendere un personaggio promovible. Faccio un esempio pratico. Becky Lynch. A volte hai bisogno della superstar che deve essere utilizzata in maniera vincente, poi la stessa superstar ti puo’ servire per far crescere altri personaggi. Ecco perchè la vittoria o la sconfittaveramente zero nell’economia ...