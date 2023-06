Ritiro a Dimaro | serate dedicate al Napoli non più in piazza | dove si svolgeranno

(Di giovedì 15 giugno 2023) Importanti novità in vista del prossimodel: due possibili cambiamenti per i tifosi Il sindaco di, Andrea Lazzaroni, è intervenuto in “ForzaSempre”, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del prossimoche gli azzurriin Trentino dal 14 al 25 luglio. Ecco quanto evidenziato:, i cambiamenti per i tifosi delLa città si sta preparando ad accogliere un vero e proprio fiume di tifosi napoletani. Stiamo lavorando, abbiamo previsto una tribuna in più, abbiamo l’ipotesi del villaggio del, abbiamo delle proposte sulla viabilità, stiamo decorando un po’ il paese; tutto sommato siamo pronti. A causa del maggio piovoso ...

Dal 14 al 25 luglio arriveranno a- Folgarida, in Trentino, i Campioni d'Italia del Napoli per il consuetoestivo. Il terzo Scudetto azzurro sarà un ulteriore traino per questa dodicesima edizione didel Napoli in ...Kvara, così, dopo un periodo di riposo potrà unirsi al Napoli già dal primodiIl Napoli campione d'Italia sarà a- Folgarida, in Trentino, dal 14 al 25 luglio. Dodicesima edizione didel Napoli in Trentino per cui sono attesi in val di Sole migliaia di tifosi azzurri. 'La collaborazione col club ...

Calcio, Napoli in ritiro a Dimaro dal 14 al 25 luglio - Ildenaro.it Il Denaro

Inversione improvvisa di Kvara, giocatore rivelazione della stagione che aveva affidato la conferma ai suoi agenti per poi prendere una strada diversa che, però, fa felice De Laurentiis e Napoli ...Non giocherà l'Europeo Under 21 con la sua nazionale a causa sua. Khvicha Kvaratskhelia alza bandiera bianca dopo l'intensa stagione vissuta con il Napoli conclusa con lo ...