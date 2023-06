Rissa in centro a Telese Terme | poi la minaccia con un coltello | “Dammi i soldi e vi lasciamo stare”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta questa mattina, presso il Tribunale di Benevento, dinanzi al collegio giudicante, Presidente Fallarino a latere Telaro e Perrotta, l’udienza in merito a unacon estorsione avvenuta ail 22 dicembre del 2018. Imputati nel processo Marco Senneca, 23enne (avvocato Salvatore Nicola Verrillo) e Santino De Rosa, 34enne (avvocato Antonio Leone), entrambi di, accusati di estorsione aggravata, minacce e molestie. I due, insieme ad altri due giovani non riconosciuti, con ladi un, costringevano un 27enne di Cerreto Sannita a dargli la somma di 10 euro per continuare a trascorrere la serata in tranquillità e mettere fine ad una presunta lite avviata per futili motivi. Secondo la ...

