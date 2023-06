Riscatto Simeone | siamo ai dettagli | l’argentino resta al Napoli fino al 2027

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo diverse settimane di apprensione per via del mancato annuncio, ora sembrerebbe arrivare la conferma definitiva deldial, i quali si legherannoal. Secondo quanto riportato da Calcio24, infatti, la società azzurra avrebbe riscattato Giovannidall’Hellas Verona, riuscendo ad evitare la concorrenza della Lazio di Maurizio Sarri che poteva fare un tentativo per l’attaccante. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Calciomercato SSC Napoli - Arriva una splendida notizia perché dall' Hellas Verona è arrivato ildi Giovanniche quindi ha firmato con il Napoli . Una bella notizia, tanto attesa da tutti i tifosi: ricordiamo infatti che l'attaccante ormai ex Hellas era arrivato nell'estate ...Calciomercato SSC Napoli - Come scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica, il club azzurro presto comincerà un'altra trattativa, quella per Giovanni. Il diritto difissato a 12 milioni infatti scade al termine della settimana: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ......essere Galtier la scelta definitiva di De Laurentiis che successivamente si concentrerà con le prime mosse di mercato e tra queste c'è sicuramente quella che riguarda ildi Giovanni...

REPUBBLICA - Riscatto Simeone, il Napoli valuta due strade. I dettagli AreaNapoli.it

Il Cholito sempre più vicino alla permanenza: ancora nulla di ufficiale, ma il Napoli ha tutta l'intenzione di trattenerlo.[themoneytizer id=”99064-6] Milik è ormai lontano. Il riscatto della Juve non è avvenuto, ma ci sarà un nuovo accordo con il Marsiglia per trattenerlo. Come scrive il Corriere dello Sport, la Lazio q ...