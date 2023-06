Riscatto Simeone | la strategia del Napoli | Lazio sull’argentino

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il calciomercato estivo è ormai iniziato con le squadre che inizieranno a vendere, comprare e scambiare giocatori tra di loro. Lo stesso vale per ilcampione d’Italia che ha in mente di potenziare ulteriormente la squadra che ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo nel corso di questa stagione appena conclusa. Una delle situazioni più bollenti è quella di Giovanni, aspettando di conoscere il nome del nuovo allenatore azzurro., ilriflette sul: Sarri ci prova Ildi Giovanni, fissato a 12 milioni di euro circa, è nei pensieri delche al momento non sa se formalizzare la faccenda oppure dire addio all’attaccante argentino che in un solo anno ha dato davvero tutto al suo nuovo ...

Calciomercato SSC Napoli - Come scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica, il club azzurro presto comincerà un'altra trattativa, quella per Giovanni. Il diritto difissato a 12 milioni infatti scade al termine della settimana: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ......essere Galtier la scelta definitiva di De Laurentiis che successivamente si concentrerà con le prime mosse di mercato e tra queste c'è sicuramente quella che riguarda ildi Giovanni...... daldi Petagna da parte del Monza , nelle casse del Napoli nelle prossime settimane arriveranno dal club lombardo 12 milioni, proprio quelli che servono per ildi

Riscatto Simeone, nessun dubbio del Napoli: lo 'pagherà' Petagna Tutto Napoli

[themoneytizer id=”99064-6] Milik è ormai lontano. Il riscatto della Juve non è avvenuto, ma ci sarà un nuovo accordo con il Marsiglia per trattenerlo. Come scrive il Corriere dello Sport, la Lazio q ...Il Napoli potrebbe decidere di chiedere uno sconto al Verona per riscattare il cartellino del giocatore argentino.