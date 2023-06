Rimborsi 730 bloccati o in ritardo | Ecco cosa fare

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 giugno 2023) Elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi possono bloccare i730-2023 spettanti ai contribuenti:allora? L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sui criteri di individuazione dei motivi che possono causare ildei pagamenti. Come mai non mi arriva il rimborso del 730? Con la pubblicazione di un apposito provvedimento, il 9 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha disposto i criteri di individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023. In altre parole, quello che l’Amministrazione finanziaria ha fatto, è mettere nero su bianco le cause che possono causare ritardi o addirittura il blocco deispettanti ai contribuenti a seguito di denuncia dei redditi. In particolare, gli elementi di incoerenza delle ...