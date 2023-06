Riforma della giustizia | via libera al ddl Nordio Abolito il reato dell' abuso d' ufficio

Il Consiglio dei ministri ha approvato lagiustizia presentata dal ministro Carlo Nordio che cancella il reato di abuso di ufficio, limita la pubblicazione delle intercettazioni sui giornali e il potere di appello dei pubblici ...Ora lapassa al 'Parlamento, spero che l'approvazione venga fatta nel più breve tempo ... 'Si argomenti con le ragioni non del cuore epancia, ma del cervello', ha detto Nordio. ECCO LE ...ROMA - La firma dell'Italia resta in stand - by, l'impegno del governo ancora non prende forma. Ma sulla ratificadel Mes qualcosa si muove. E il segnale che potrebbe far vacillare la contrarietà di Giorgia Meloni, sicuramente toglierle molti alibi, arriva da Pierre Gramegna, il direttore esecutivo ...

Riforma della Giustizia, dal Cdm arriva l'ok al ddl Nordio: via l'abuso d'ufficio | Il Guardasigilli: "Nessun vuoto di tutela" TGCOM

Il provveditore traccia le caratteristiche del prossimo esame di stato "Rafforzato il nucleo di supporto perché si chiude il quinquennio di riforma".Anche se le bandiere che sventolano sopra l'ingresso di Palazzo Chigi non sono più a mezz'asta, nel primo Consiglio dei ministri del dopo Berlusconi la sua presenza aleggia forte ...