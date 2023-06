Riforma della giustizia sportiva | penalizzazioni anche a campionato in corso | «Ma solo dopo ultima sentenza»

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’obiettivo del governo è che lainfligga punti di penalizzazione«al consolidamento delle sentenze, quindi – spiega il ministro del Sport Andrea Abodi – una volta che sono passate in giudicato». Nel frattempo però, con il caso Juventus ancora in attesa di una decisione del Collegio di garanzia, la speranza del governo è che «le tempistiche siano coerenti con i termini per le iscrizioni al». Intanto arriva una primo tentativo dal Cdm a dare nuove linee guida alla, soprattutto per il calcio. Un provvedimento che lo stesso Abodi ammette essere d’urgenza, quindi temporaneo, ma con la convinzione di riuscire a dettare regole più chiara entro e non oltre il prossimo settembre. Il decreto legge del governo indica al Coni e alle ...