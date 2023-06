E New York è forse la città americana che più di tutte fa leva su un esercito diche hanno sfidato pandemia e condizioni meteorologiche estreme. Ma a ogni consegna, riporta uno studio del ...NEW YORK - Sfrecciano a qualsiasi ora, con qualsiasi tempo, pioggia, vento, neve, sul verso giusto della strada o contromano. In ogni angolo di New York ce n'è almeno uno, o due, tre, seduti in attesa ......ilAntoniuo Prisco e Guglielmo Epifani, la segretaria ha parlato alla platea di Articolo 1: 'Non mi sfugge l'importanza di questo passaggio, di cui cogliamo la generosità. Un punto die ...

Rider, svolta a New York: salario minimo di 18 dollari l'ora (mance escluse) TGCOM

Svolta a New York per i rider che potranno contare su un salario minimo di 18 dollari l'ora (per la precisione17,96), mance escluse. I lavoratori che consegnano il cibo a domicilio sono diventati fond ...Un piccolo passo verso la tutela dei diritti e il riconoscimento del lavoro dei rider: fissato un salario minimo per i rider a New York.