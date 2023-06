IlMadrid si muove in vista del futuro. Un futuro che sarà, a quanto pare, ancora con Carlo ...avrebbe chiesto a Florentino Perez un nuovo attaccante ed in particolare il brasiliano, ...IlMadrid potrebbe approfittarne questa estate ed avanzare agli Spurs una richiesta per far arirvarein Spagna ed accontentare, dunque, il proprio tecnico.Commenta per primo IlMadrid si muove in vista del futuro. Secondo quanto riportato da Defensa Central , Carlo Ancelotti avrebbe chiesto a Florentino Perez il brasiliano, attualmente al Tottenham. Da ...

Richarlison: “Real Madrid sarebbe sogno. Ancelotti All’Everton mi portava a casa dopo le partite” ItaSportPress

Richarlison has revealed his "dream" of playing for Real Madrid, but has insisted he must prove his worth at Tottenham first.Chelsea have rejected Manchester United's opening bid of £40m for the transfer of Mason Mount. Transfer Talk is LIVE with the latest.