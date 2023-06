Riccardo Bigon | “Scudetto del Napoli emozionante Migliorare sarà complicato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Èil ritorno alla vittoria delloda parte deldopo il titolo vinto con mio padre in panchina. Ho lavorato sei anni in quel club e ho contribuito alla costruzione di un percorso che è stato concluso quest’anno in maniera fantastica da Spalletti e da tutto il suo staff. Penso che sia uno dei pochi scudetti che ha lasciato tutti contenti dal punto di vista della sportività, visto che è stato meritatissimo”. Queste le dichiarazioni di, consulente dell’area tecnica del City Football Group, a margine di un evento andato in scena a Firenze. “alquanto di buono fatto da Spalletti, mantenersi a quel livello sarebbe già un buon risultato. La rosa è di altissimo ...