Rialzo tassi Bce | ecco quali saranno le conseguenze sui mutui

(Di giovedì 15 giugno 2023) La Bce rialza ancora id’interesse: un aumento di un quarto di punto percentuale. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 4%. quello sui depositi al 3,50% e sui prestiti marginali al 4,25%. L’obiettivo della Banca centrale europea resta quello di portare l’inflazione al target del 2%. Nel comunicato la Bce spiega che l’inflazione, pur essendo in calo, si prevede che resterà “troppo alta per troppo tempo”. Oggi si è quindi deciso di aumentare di 25 punti base i tredi interesse. Il dato atteso sull’inflazione sulla base delle proiezioni macroeconomiche di giugno è del 5,4% nel 2023 e del 3% nel 2024, con una discesa su valori accettabili per Francoforte (2,2%) solo nel 2025. Cosa farà la Bce suiLa stretta della Banca centrale non è, però, terminata. La presidente Christine Lagarde ha infatti detto che non è ...