Rettore fa il tifo per la Meloni | “Forza Giorgia fai rinascere l’Italia”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Peter Gomez ha provato a darci un sequel di ‘Arisa e la madre severa‘, ma questa volta non c’è riuscito. Il giornalista ha ospitato Donatellanella sua trasmissione La Confessione. Gomez ha chiesto alla cantante cosa pensasse die se è vero che dedicherebbe Splendido Splendente alla Presidente del Consiglio. Donatella ha dichiarato che fa ilper la, ma ha subito spiegato che questo non significa che sposi le sue idee, ma soltanto che non è masochista e che essendo la leader di Fratelli d’Italia a capo del nostro governo, in questo preciso momento è l’unica che può fare qualcosa per: “datti da fare” “Sì ho detto ‘Dedicherei Splendido splendente ...

... laha risposto: 'No, io non salgo su nessun carro e su nessun paracarro. Io voglio la ... Siccome lei ha vinto e ha questo potere in mano, ioper l'Italia. Io sono italiana e non sono così ......la responsabilità di disporre che le bandiere di Unistrasi (l'università di cui è, n.d.r.) ...ha tante voci autonome che sanno scindere il ruolo pubblico di professori e di Rettori dal...Intervengono: Guido Trombetti, professore emerito e già Magnificodell'Università Federico ... Partite e risultati reali con vicende fantasiose, che legano insieme, nei luoghi rituali del, ...

Donatella Rettore ha ammesso di fare il tifo per Giorgia Meloni: le dichiarazioni della cantante sulla premier.Io sono italiana e non sono così masochista da tifare contro la Meloni ... sennò se ne vanno via tutti e perdiamo tantissimi cervelli” Le dichiarazioni di Donatella Rettore su Giorgia Meloni arrivano ...