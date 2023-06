futuro per MateoSul centravanti della Nazionale l'interesse di due squadre della Serie A Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il destino di Mateoè ancora tutto da ...Mancini, dopo qualche tentativo di 3 - 5 - 2, è tornato al 4 - 3 - 3 con ils'è preso più ...può essere la svolta, i due gol al debutto sarebbero un lasciapassare, ma Immobile ha dalla ...Una delusione tremenda dallala nostra selezioni sta provando, con molta fatica, a ... battuta 2 - 0 a domicilio: ancora in gol, come contro gli inglesi, l'oriundo, attaccante argentino ...

Retegui, quale futuro Due club in Serie A se lo contendono Calcio News 24

Siamo pronti per l'esordio dell'Italia nella Final 4 della Nations League 2023 in corso di svolgimento in Olanda. Questa sera, infatti, gli Azzurri sfideranno la Spagna allo stadio De Grolsch Veste di ...Mancini in vista del big match contro la Spagna torna al 4-3-3, con un ballottaggio tra Retegui e Immobile per il ruolo di centravanti Come scrive la Gazzetta dello Sport, Spagna-Italia è sempre una g ...