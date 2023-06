(Di giovedì 15 giugno 2023) L'Ucraina non halanciato unasu vasta scala: le prime operazioni delle forze di difesa di kiev in diverse direzioni sono il suo "inizio moderato". Lo ha detto il presidente ...

Lo ha detto il presidente della, Petr Pavel, in un'intervista a Radio Svoboda. "Abbiamo visto l'inizio, che è, diciamo, moderato. Credo che non abbiamo ancora visto una vera ...Gli atleti di rilievo internazionale provengono da Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda,e Svizzera e si sfideranno in tre giorni di regate, in programma da venerdì 16 a domenica ...Dopo un mese di raduno, oggi a Tel Aviv la Nazionale Femminile farà il suo esordio al Women's EuroBasket 2023 contro la(ore 14.00 in Italia) Le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B: dopo la, il 16 giugno si torna in campo alle 14.30 per sfidare Israele e il 18 ultimo impegno col ...

Repubblica Ceca, la grande controffensiva deve ancora iniziare - Europa Agenzia ANSA

L'Ucraina non ha ancora lanciato una controffensiva su vasta scala: le prime operazioni delle forze di difesa di kiev in diverse direzioni sono il suo "inizio moderato". (ANSA) ...Le nostre prime avversarie non sembrano irraggiungibili ma è la gara d'esordio e servirà un'attenzione specifica al nostro ritmo ...