Renzi in gloria del Cav puntando al suo elettorato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tre indizi non fanno una prova ma suggeriscono un ragionamento. La morte di Berlusconi ha galvanizzato Matteoe la sua galassia politica e editoriale. Incapace di dissimulare l’acquolina in boccaci fa sapere con un’intervista a QN che “nulla sarà più come prima” accusando il Pd (che lui chiama sinistra) di avere “mostrificato Berlusconi agli occhi della gente”. La morte di Berlusconi ha galvanizzato il leader di Italia Viva Matteoe la sua galassia politica ed editoriale Il messaggio in codice alle truppe è chiaro: “è arrivata la nostra occasione, armateci e partite”. Così mentre si intesta la battaglia moralista dei funerali di stato che non vanno contestati (“è una vergogna, polemiche meschine”, declama), confondendo come suo solito il piano politico e personale, il leader di Italia Viva ci tiene a sottolineare che ...