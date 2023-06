Renato Zero e gli artisti dei suoi ritratti da copertina | da Giovanni Barca a Valeria Corvino

(Di giovedì 15 giugno 2023)ha più volte scelto per le copertine deialbumpersonali anziché fotografici, realizzati dacome(ma non solo); scopriamoli con un assaggio di..follia Musica ed arte sono spesso andate a braccetto: negli anni moltihanno fatto un uso sapiente della musica, ma anche musicisti e cantanti hanno attinto all’arte per arricchire le loro opere. Un artista musicale che da sempre si è rivolto all’arte è, che oltre a promuovere con la sua Fonòpoli iniziative culturali, ha spesso rivolto le sue attenzioni al panoramaco alla ricerca di un qualcosa in ...

Penna per innumerevoli artisti, tra cui ricordiamo( Spalle al muro ), Andrea Bocelli ( Per amore ) ed Eduardo De Crescenzo ( Come mi vuoi ), Mariella si è poi ulteriormente affermata ...... sketch, brani musicali, contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all'avanspettacolo, l'ineditodi Solenghi o il ...... la vita di Foffo Bianchi, produttore discografico della RCA e ingegnere del suono, che racconta dal suo punto di vista cinquant'anni di storie musicali, con la prefazione die la ...

Renato Zero, Non ti cambierei è il nuovo brano per sostenere l ... Tag24

Versilia, 13 giugno 2023 – Per quel periodo è stata coniata una definizione entrata nell’uso comune: Versilia ruggente. Ed era proprio così la Versilia dei tanti impresari del mondo dello spettacolo c ...Ligue 1, Renato Sanches, centrocampista portoghese classe 97', in questa stagione con la maglia del PSG ha collezionato 27 presenze con due gol. Il giocatore era arrivato a Parigi nell’estate 2022 per ...