Reggio Calabria | auto finisce in un dirupo | morti madre e figlio di 11 anni

Auto finisce nella scarpata profonda tre metri provocando la morte di due persone. E' accaduto sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile , provincia di. Un'auto con a bordo tre persone, una mamma e i suoi due figli di 11 e 13 anni, è precipitata nella scarpata per cause ancora da accertare. Auto finisce nella scarpata profonda tre ...Una donna di 39 anni e il figlio di 11 sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale diche collega Bovalino a Natile di Careri . L'auto sulla quale viaggiavano - una Fiat Panda - per cause in corso di accertamento, è precipitata in una scarpata di circa 3 metri, nell'...commenta Incidente stradale in provincia di, dove una madre e suo figlio di 11 anni sono morti dopo che la loro auto è finita in un dirupo. È accaduto tra i Comuni di Bovalino e Natile di Careri . A bordo era presenta anche l'...

Reggio Calabria, 44enne arriva da Polistena e rapina una farmacia: arrestato in autostrada mentre rientrav ... StrettoWeb

Un focus si è svolto, alla presenza di numerosi relatori di livello internazionale, sulle possibilità offerte alle amministrazioni locali di utilizzare i fondi comunitari ...In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, sabato 17 e domenica 18 giugno al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria i riflettori si illumineranno sul lavoro dell’archeologo, ...