(Di giovedì 15 giugno 2023) "Quando abbiamo saputo che i genitori di Andy Rocchelli sarebbero venuti al Festival del Giornalismo, abbiamo pensato che fosse la migliore occasione per riunirci insieme e fare scorta mediatica per ...

Lo ha detto ladi Giulio, Paola Deffendi, intervenendo ieri sera sul palco del Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari (Gorizia), assieme ai genitori di Andy Rocchelli, il 30enne ......Sociali 2018 Membro della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza 2019 - 2021 Capogruppo del Movimento 5 stelle nella Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio......parte attiva anche nella Commissione Parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulioe dallo ... Ma la strada è ancora lunga per far sì che unalavoratrice non ne senta sulle spalle il ...

Regeni: mamma, 'sappiamo la verità, ora cerchiamo giustizia ... Agenzia ANSA

"Quando abbiamo saputo che i genitori di Andy Rocchelli sarebbero venuti al Festival del Giornalismo, abbiamo pensato che fosse la migliore occasione per riunirci insieme e fare scorta mediatica per i ...Al Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie la scorta mediatica di Giulio Regeni ha abbracciato anche la famiglia ... Ronchi vedo una bella sinergia umana e relazionale – dice la mamma di ...