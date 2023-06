Real Madrid | ecco Bellingham | “E’ il giorno più importante della mia vita”

Le parole di Florentino Perez, presidente del, sull'acquisto di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund Florentino Perez, presidente del, ha parlato nella conferenza stampa per accogliere Jude Bellingham. PAROLE - "È un ...Calciomercato Inter, Ancelotti vuole alLautaro e Hakimi Carlo Ancelotti, non sogna solo Mbappé (che non rinnova il contratto col Psg in scadenza nel 2024: da capire se resterà per un altro anno andando via a parametro zero o se ...Commenta per primo Cinque dei 103 milioni di euro che ilpagherà per Jude Bellingham andranno nelle casse del Birmingham, che ne ha già ricevuti 30 per la sua cessione al Borussia Dortmund.

Il centrocampista Jude Bellingham è intervenuto questa mattina nella sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Real Madrid. Di seguito le sue prime parole da nuovo calciatore dei ...Cinque dei 103 milioni di euro che il Real Madrid pagherà per Jude Bellingham andranno nelle casse del Birmingham, che ne ha già ricevuti 30 per la sua cessione al Borussia Dortmund.