Real Madrid | dalla Spagna | “Ancelotti vuole Lautaro Martinez”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilpuntaper sostituire Karim Benzema. Con Kylian Mbappè destinato a rimanere almeno per una stagione al Psg, Carloavrebbe fatto il nome dell’interista per rinforzare l’attacco. Secondo il Mundo, l’attaccante argentino è visto come il prototipo ideale di sostituto di Benzema. I numeri di questa stagione riflettono anche la sua crescita, con 28 gol segnati in tutte le competizioni (21 in campionato, 3 in Champions League, un gol in Supercoppa Italiana e 3 in Coppa Italia). Secondo il quotidiano, l’argentino sarebbe felicissimo di poter giocare nel. Proprio come Achraf Hakimi, terzino in uscita dal Psg, altro obiettivo di mercato di. SportFace.