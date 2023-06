Real Madrid | Bellingham | “In finale di Champions mi sono innamorato del club”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il centrocampista Jude, alla sua prima conferenza stampa da giocatore del, ha spiegato perché ha deciso di trasferirsi nelmadrileno. Ilha acquistatodal Borussia Dortmund per 103 milioni di...

Intanto ilannuncia Bellingham dal Borussia Dortmund: contratto di sei anni per il centrocampista inglese classe 2003, a breve la presentazione ufficiale. Enner Valencia riparte dal ...Vinicius Jr, attaccante del, guiderà uno speciale comitato antirazzismo della Fifa composto da giocatori che suggeriranno punizioni più severe per comportamenti discriminatori nel calcio. Lo ha detto il presidente ...Il giocatore delVinicius Junior guiderà uno speciale comitato antirazzismo della Fifa composto da giocatori e delegato a suggerire sanzioni più severe per comportamenti razzisti e discriminatori nel ...

Il giocatore del Real Madrid Vinicius Junior guiderà uno speciale comitato antirazzismo della Fifa composto da giocatori e delegato a suggerire sanzioni più severe per comportamenti razzisti e ...Jude Bellingham, nuovo acquisto del Real Madrid, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione: "I soldi non sono così importanti, non ci ho pensato. Ho parlato con ...