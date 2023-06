Rapina un turista in stazione con un machete | in carcere un 31enne

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... grande successo per la seconda edizione Eventi [ 14/06/2023 ]in ufficio postale a Tuglie. ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... grande successo per la seconda edizione Eventi [ 14/06/2023 ]in ufficio postale a Tuglie. ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... grande successo per la seconda edizione Eventi [ 14/06/2023 ]in ufficio postale a Tuglie. ...

Rapina un turista con un machete alla stazione: arrestato un 31enne L'Eco di Bergamo

lo scorso aprile alle 3 di notte si era reso responsabile di una rapina ai danni di un turista di nazionalità cinese, aggravata dall’utilizzo di un machete, in zona stazione. Il malvivente aveva ...L'uomo armato di machete aveva minacciato un turista cinese per farsi consegnare del denaro ... ora in cella con l'accusa di rapina aggravata dall'utilizzo dell'arma. L’immediato intervento degli ...