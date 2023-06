Rapina e botte alla vittima | misure cautelari per 5 minori

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCinque minorenni sono accusati di essere gli autori di unacommessa nel marzo scorso ai danni di un cittadino bengalese cui portarono via la somma di 2.000 euro dopo averlo percosso con calci e pugni. Per guadagnarsi la fuga, inoltre, uno dei giovani non esitò a sferrare una pugnalata in pieno toracepoi trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli per essere sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza. Oggi a Napoli la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia cautelare in Istituto penalele e del collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta della pmle. Le indagini condotte subito dopo i fatti, in particolar modo attraverso ...