Cinque minorenni sono accusati di essere gli autori di unacommessa nel marzo scorso ai danni di un cittadino bengalese cui portarono via la somma di 2.000 euro dopo averlo percosso con calci e pugni. Per guadagnarsi la fuga, inoltre, uno dei giovani ...Raptus di gelosia a Viterbo, vede la ex con un allievo maresciallo: lo massacra die loLa violentain viale Kennedy I fatti sono avvenuti poco prima della mezzanotte di lunedì scorso. Siamo in viale Kennedy, in una zona di villette a schiera alla periferia di ...I fatti si sono consumati il 30 maggio scorso. L'allievo ufficiale era andato nel locale per svagarsi , lì aveva conosciuto una ragazza, una minorenne. Una bevuta, uno scambio di battute. Niente di ...

Rapina e botte a vittima rapina, misure cautelari per 5 minori ... Agenzia ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Cinque minorenni sono accusati di essere gli autori di una rapina commessa nel marzo scorso ai danni di un cittadino bengalese cui portarono via la somma di 2.000 euro dopo ...L’uomo, 33 anni, è a processo al tribunale di Ancona per per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, sottrazione di minore e rapina. Ieri la giovane ha testimoniato in aula raccontando i fatti.