Rania di Giordania | anniversario di nozze top - secret sul lago di Garda

Leggi Anchedi, pranzo a Milano con 20 uomini di scortadiha voluto celebrare i 30 anni di matrimonio con re Abdullah dedicandogli qualche post sui social. Ha condiviso sui social ...Fotogallery - Diletta Leotta a cena con i cognati, sfida tra pancioni! UNA VITA IN FOTO Fotogallery -dicelebra 30 anni d'amore con re Abdullah E IL MARITO DOV'E' Fotogallery - Paola Ferrari a Ibiza con il nuovo fidanzato MOSTRA I DETTAGLI Fotogallery - Paola Turani porta i follower ...In questi giorni il lago di Garda è stato scelto anche dadie dal re Abdullah II per festeggiare il trentesimo anniversario di matrimonio, ricorrenza celebrata a Gargnano. Brescia la ...

Rania di Giordania e Abdullah II, fuga romantica sul lago di Garda per i 30 anni di nozze Vanity Fair Italia

Il Re e la Regina si sono regalati una fuga romantica, immersi nel lusso e nella natura Una vacanza top secret, della quale non sono trapelate foto, ma il Corriere della Sera assicura che la coppia ha ...Quali sono i megatrend tecnologici che influenzano la società, e quali saranno le prospettive di investimento Per Franklin Templeton, se il mercato cambia anche gli investitori e i gestori devono cam ...