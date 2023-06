Rai | variazioni programmi tv di domani

(Di giovedì 15 giugno 2023) Queste leRai deitv di: RAI 1 16:05 Sei Sorelle. 1^ Visione assoluta. 26^ puntata (anziche’ 29^ puntata) 20:00 TG1 20:30 Cinque Minuti 20:35 Arena di Verona. 100 anni in una notte 00:35 TG1 Sera 00:40 Sophie Cross – Verità nascoste. 1^ puntata. Regia di Frank Van Mechelen (Si intende soppresso Pavarotti) 02:45 Che tempo fa 02:50 Cinematografo estate 03:50 Sottovoce 04:20 RaiNews24 RAI 2 07:10 Un ciclone in convento: “Woller in Paradiso” 08:00 (anziché 07:30) Gli Italins (I seguenti #controvento; …E viva il Video Box non andranno in onda) 17:00 Candice Renoir: “Donna avvisata, mezza salvata” (anziche’ la puntata prevista) RAI 3 NESSUNA VARIAZIONE L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

