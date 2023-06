Rai | le ultime news sulle fiction della prossima stagione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 15 giugno 2023) Attese novità in casa Rai Tra i prodotti più di successo, per la qualità e che riescono a entusiasmare anche in termini di ascolti, ci sono leRai. Visto che tanti sono i cambiamenti all’internorete pubblica ci si domanda ora cosa vedremo in tv il prossimo autunno. Secondo il profilo Twitter, Cinguetta Rai, ad esempio non ci sarà nessun sequel per laRai de “La Sposa”, tra i prodotti più apprezzati dell’anno. La serie è composta da tre puntate andate in onda in prima serata su Rai1 a partire da domenica 16 gennaio 2023. Protagonista Serena Rossi. Sempre secondo il ben informato profilo si stanno cercando location adatte per l’adattamento italiano de “Il Conte di Montecristo” e infine sarebbe in lavorazione unaa tema Opera classica in costume. Leggi anche: Il primo podcast e vodcast ...