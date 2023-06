(Di giovedì 15 giugno 2023) La Rai deve “inefficiente e”. L’avvertimento arriva dalladeie dall’analisi della sua Sezione controllo enti. L’esercizio 2021 di Rai Spa risulta essere indi 30,4 milioni di euro: un dato peggiore rispetto a quello, già negativo per 20,7 milioni, del 2020. In pareggio, invece, il risultato d’esercizio dell’intero gruppo Rai (che comprende anche Rai Spa, Rai Way, Rai Cinema, Rai Com e Rai Pubblicità), in linea con il 2020. L’avvertimento delladeialla Rai:e inefficienze La magistratura contabile sottolinea come sia necessario impiegare “ogni misura organizzativa, di processo e gestionale, idonea ainefficienze e, ...

Dopo controllo su gestione 2021. Monitoraggio piano immobili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - L'esercizio 2021 della"mostra un risultato indi 30,4 milioni di euro, in peggioramento rispetto al negativo 2020 di 20,7. E' invece in pareggio il risultato d'esercizio dell'intero gruppospa,Way,...L'esercizio 2021 dispa mostra un risultato indi 30,4 milioni di euro, in peggioramento rispetto al negativo 2020 di 20,7. È invece in pareggio il risultato d'esercizio dell'intero gruppospa,...Cancellare il canone, che se non fosse incluso nelle bollette non lo pagherebbe quasi nessuno, ... all'interesse di Marina di continuare a tenere in vita questo asset in. Sembra che un ...

Rai in perdita, la Corte dei Conti avverte: "Eliminare sprechi" LA NOTIZIA

Avvertimento alla Rai da parte della Corte dei Conti: per contenere i costi è necessario eliminare sprechi e inefficienze.L'analisi sulla gestione 2021 della Tv pubblica, in cui la magistratura contabile ha rilevato un aumento complessivo dei costi pari a 179,3milioni di euro in valore assoluto sul 2020 (+7,28%), a front ...