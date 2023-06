Rai batte Netflix | indiscrezioni pazzesche da Viale Mazzini | in preparazione due fiction più belle di Bridgerton

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 15 giugno 2023) Rai, spuntanoclamorose dalla sede di: pare che siano previste duestratosferiche per la prossima stagione. Anche meglio disuLa Rai è la televisione generalista per eccellenza, quella accessibile a tutti perché non prevede un pagamento extra al di fuori del canone annuo che arriva in bolletta. Per questa ragione, i suoi prodotti per quanto belli 'solitamente' non raggiungono il successo di alcune serie trasmesse dal colosso dello streamingche chiede invece ai suoi abbonati un costo per accedere a determinati servizi. Stavolta tuttavia, sembra proprio che il primo polo italiano sia intenzionato are la piattaforma. In base ad alcunetrapelate nelle ...