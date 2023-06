Raffaella sensazionale | l’icona mondiale Raffaella Carrà celebrata a Times Square

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 15 giugno 2023)come il suo animo, come la sua carriera, come i messaggi che ha mandato con la sua musica. Il 2023 sarà un anno all’insegna della musica di, un’icona unica ed eterna, senza fine. Un nome così potente capace di far scaturire suggestioni, immagini, ricordi ed emozioni, semplicemente pronunciandolo. Da domani, venerdì 16 giugno, escono sulle piattaforme streaming e in digital download e si aggiungono alla discografia diin digitale “Fiesta (Italian Edition)”, “Mi spendo tutto”, “(1988)”. I tre dischi si aggiungono ai già pubblicati “(1971)”, “… Senzarespiro”, “Scatola a sorpresa”, “Milleluci”, ...