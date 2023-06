Radio Rai abbandona Ter e non si fida dei suoi dati d’ascolto

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 15 giugno 2023)Rai è in uscita da Ter Italia Oggi, di Claudio Plazzotta, pag. 17 Il sistema Ter–Tavolo editori, ovvero la società composta dai principali editorifonici e che si occupa della rilevazione degli ascolti, sta per implodere. Flavio Mucciante, vice direttore vicario diRai, lo annuncia senza mezzi termini: «La Rai uscirà da Ter a partire dal 1° gennaio 2024». Non solo: da via Asiago, sede diRai, filtra anche che il servizio pubblico avrebbe difto Ter a non pubblicare idi ascolto del primo semestre 2023 per palese distorsione della ricerca sugli ascolti a causa della «autopromozione martellante e sfacciata di tutte lecommerciali», che negli ultimi mesi hanno trasmesso migliaia di spot in cui invitavano il ...