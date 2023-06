'Questo governo non è un bancomat'. Musumeci nervoso con Bonaccini e i sindaci alluvionati

...in una posizione di difficoltà rispetto all'allineamento internazionale atlantista del...legame è anche alla base di quello che il leader di Forza Italia rivendicava come il suo ...è un avvertimento al, perché non vogliamo accompagnare Paese alla dismissione industriale . È stato registrato dall'Istat un calo del 7% della produzione industriale . La transizione ..."Ilnon è un bancomat". E' la risposta paradossale che i sindaci alluvionati dell'Emilia Romagna si sono sentiti dare dall'esecutivo, per bocca del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, ...

"Questo governo non è un bancomat". Musumeci nervoso con ... L'HuffPost

Seconda riunione del tavolo fra governo e amministratori emiliani. Incontro teso perché di soldi ne servono parecchi: una prima stima dei danni parla ...Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Oggi il nostro pensiero è per le 78 vittime per il naufragio in Grecia. L’Europa non può stare a guardare questo dramma costante nel Mediterraneo. Chiediamo più impegno pe ...