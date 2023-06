Quel gesto inatteso tra Marina e Marta simbolo dell’impero in mano a due donne

... sarebbe stato unbellissimo vedere che alla fine di una corsa i due grandi leoni capiscono ...che fa storcere il naso, però, è il fatto che non si sia mai parlato di una separazione dal ......Il bacio tra Rossella e Nunzio sembra lasciare più strascichi del dovuto e la coppia - contrariamente a ogni aspettativa - rimane destabilizzata profondamente damomento di effusione. Il...... decifrati in senso tenue e per nulla inverosimile, quei desideri che in altri ed incontesto ... Essere contento delle cose minime che fanno sorridere, delsimpatico, del risultato ...

Marina Berlusconi e Marta Fascina ai funerali di Silvio La Stampa

A distanza di anni Gattuso torna su di un episodio del suo periodo al Milan. Il gesto riguarda anche il compianto ex presidente Berlusconi.Presente a Pitti Uomo 104, è il brand di Fabrizio Taliani e Bradley Seymour, con un'idea molto precisa (e molto morbida) di uomo in mente.