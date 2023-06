Quanti morti nel naufragio in Grecia | la stima del medico è da brividi

(Di giovedì 15 giugno 2023)di Pylos, si fanno le prime stime sulla catastrofe che ha coinvolto centinaia di migranti. Il dottor Manolis Makaris, capo della cardiologia del Kalamata General Hospital ha detto di ritenere che nelal largo di Pylos, in, potrebbero essere morte fino a 600 persone. «Il numero esatto di tutte le persone che si trovavano sulla barca era di 750 persone. Questo è il numero esatto che tutti mi hanno riferito», ha detto alla Bbc. Intanto ilha scatenato una serie di reazioni anche nel nostro Paese. Ilinè «una tragedia enorme, peggio di Cutro». Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato all'evento Sky live al Palazzo Reale di Milano. «Noi abbiamo individuato - ha aggiunto - il modo per fermare le ...

...39:04 Unicef: forse 100 bambiniL'Unicef, l'agenzia Onu per l'infanzia, si dice 'profondamente scossa e rattristata dalle numerose notizie sulla presenza di fino a 100 bambini frasono ...... Sua Santità Papa Francesco offre sentite preghiere per i molti migranti che sono, i loro familiari e tutte le persone traumatizzate da questa tragedia. Sui sopravvissuti, suforniscono ...... con la sua devastante perdita di vite", il Papa "offre le sue sentite preghiere per i molti migranti che sono, per i loro cari e persono stati traumatizzati da questa tragedia". È ...

Quanti sono davvero i morti di Covid AGI - Agenzia Italia

«Noi abbiamo individuato - ha aggiunto - il modo per fermare le morti e non far partire in balia di trafficanti delle persone disperate. Bisogna che siano regolarizzati gli arrivi. In Italia abbiamo ...secondo quanto riportato dai presenti, avrebbe effettuato un volo di tre metri. La madre ed il figlio sarebbero deceduti sul colpo, l’auto avrebbe terminato la sua corsa in un alveo di una fiumara.