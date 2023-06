Quando la scuola raccoglie i fragili

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 giugno 2023) La preside Giovanna Mezzatesta, certamente sommersa di burocrazia e dagli impedimenti dirimenti che in questi giorni toccano a ogni dirigente scolastico, ha trovato il tempo di dedicarsi ai suoi studenti, e propriamente ai suoi studenti più, scrivendo ai non promossi una lettera che sta avendo la visibilità e l’eco che merita. Innanzitutto, la preside intende mostrare il lato più emotivo della situazione: l’immagine dello studente che apprende dal computer o dallo smartphone la bocciatura rende l’idea della solitudine di quel momento e, insieme, del piccolo fallimento di cui la, proprio per parola della preside, è in parte responsabile, perché non è riuscita a insegnare, in ben nove mesi di lezioni, quanto servisse, quanto bastasse per il successo scolastico del singolo. Ancora, la professoressa Mezzatesta rivela quanto sia difficile, ...