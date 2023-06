Quando Garcia suonava la chitarra cantando ' ' Porompompero' '

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il nuovo allenatore del Napoli è un uomo di spirito. Nella sua precedente esperienza in serie A il tecnico francese 59enne che ha già guidato in ...

Il nuovo allenatore del Napoli è un uomo di spirito. Nella sua precedente esperienza in serie A il tecnico francese 59enne che ha già guidato in ...S arà che a Napoli ci sono circa un migliaio di chiese da poter idealmente riposizionare nel punto della città più congeniale. La cavalcata del Lille Ma il vero salto di qualità arriva nel 2011passa alla guida del Lille. Con lui al timone, il Lille conquista il suo primo titolo, nel 2011, battendo in ...

Il giornalista Alfredo Pedullà ha pubblicato un articolo sul suo sito svelando anche dei gustosi retroscena di calciomercato.È l’unico che ha detto sì al primo appuntamento. Senza remore, senza riserve, senza prendere tempo, senza spaventarsi per il sogno sbandierato della Champions e ...