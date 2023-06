Qualcosa di speciale stasera su Rai 2 | cast e trama della commedia romantica con Jennifer Aniston

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 giugno 2023)su Rai 2, in prima serata, va in ondadi, recensione econ, 15 giugno, su Rai 2, in prima serata, va in ondadidiretta da Brandon Camp. Il regista ha firmato la sceneggiatura con Mike Thompson. La colonna sonora è stata composta da Christopher Young., recensione e trailer del lungometraggio.diIl dottor Burke Ryan è un vedovo che decide di scrivere un libro su come superare il dolore di una ...