Qual è la canzone della pubblicità TIM per la fibra ultraveloce con Pecco Bagnaia?

(Di giovedì 15 giugno 2023) A partire da giorno 11 giugno 2023 sarà possibile attivare la nuova promozione offerta da TIM che permetterà di “rottamare” la vecchia connessione ADSL per una nuova connessione ultrabroadband infino a 10 Gigabit al secondo. Il programma “Rottamazione ADSL” pensato da TIM servirà a facilitare il passaggio dalle vecchie linee in rame ADSL o RTG alle nuove e ben più potenti connessioni in. L’iniziativa permetterà ai vecchi clienti TIM di attivare una delle due offerte, TIM WiFi Power All Inclusive o TIM WiFi Power Top, con uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi (120 euro in totale). Lo stesso bonus verrà elargito anche ai clienti che rottameranno il loro vecchio modem di proprietà, consegnandolo al tecnico TIM il giorno dell’installazionenuova linea. Per l’occasione, la compagnia telefonica italiana ha deciso di ...