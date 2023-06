Qatargate | procura belga revoca mandato d’arresto per Cozzolino

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLafederalehato ildi arresto europeo emesso nel confronti dell’europarlamentare Andrea, coinvolto nel cosiddetto. “– riferiscono i legali dell’eurodeputato, gli avvocati Dezio Ferraro, Federico Conte e Raffaele Bifulco – si recherà ora a Bruxelles da uomo libero, per rendere interrogatorio e restare a disposizione dell’autorità giudiziaria“. A seguito delladel Mae, che “realizza l’obiettivo che la difesa si proponeva“,e i suoi legali hanno rinunciato al ricorso per Cassazione pendente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

