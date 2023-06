Qatargate | Cozzolino va a deporre a Bruxelles | revocati arresti

Lo annunciano in una nota i suoi legali,Federico Conte, Dezio Ferraro,Raffaele Bifulco"L'onorevole- sottolineano i suoi avvocati - resterà a disposizione del Giudice Claise per ogni ...L'eurodeputato 'si recherà ora a Bruxelles da uomo libero per rendere interrogatorio', hanno dichiarato i suoi avvocati.era in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla sua estradizione in ...NAPOLI, 15 GIU La Procura federale belga ha revocato il mandato di arresto europeo emesso nel confronti dell'europarlamentare Andrea, coinvolto nel cosiddetto. "riferiscono i legali dell'eurodeputato, gli avvocati Dezio Ferraro, Federico Conte e Raffaele Bifulco si recherà ora a Bruxelles da uomo libero, per rendere interrogatorio e ...

Qatargate, Cozzolino è libero. Revocato il mandato d'arresto europeo EuNews

