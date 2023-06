Putin pronto a nazionalizzare le aziende dei ' paesi nemici' ancora in Russia

La Russia sta considerando l'implementazione di misure per nazionalizzare gli asset delle compagnie occidentali considerate ostili, al fine di rendere più difficile la loro uscita dal paese. Secondo ...Per la prima volta uno Stato dell'ex - Unione Sovietica èad approvare le unioni omosessuali, grazie al sostegno di un governo di stampo ...ha bisogno di denaro e, nella sua visione esasperata dall'andamento del conflitto in Ucraina, ritiene sia arrivato il momento di appropriarsi di tutte le risorse disponibili. Finora, il circolo ...

Russia-Ucraina, Putin pronto a nazionalizzare aziende occidentali Adnkronos

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Financial Times, la scorsa settimana il Cremlino ha elaborato una proposta legislativa per consentire l’appropriazione di asset occidentali e sta ...Il Cremlino aveva sostenuto l’iniziativa dei vertici militari che prevede l’obbligo per tutte le forze autonome in modo da assicurare agli ex combattenti assistenza e pensione ...