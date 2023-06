Putin come Serse di Persia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Dopo che la notizia della battaglia svoltasi a Maratona ebbe raggiunto re Dario, già prima fortemente irritato nei confronti degli Ateniesi per l’assalto a Sardi, tanto più gravemente se la prendeva allora e più ebbe fretta di marciare contro la Grecia... Designatosuccessore, Dario si accingeva a partire. Ma accadde che l’anno dopo questi avvenimenti e dopo la rivolta dell’Egitto, Dario stesso morì… (ai nobilini): “Mi accingo, gettato un ponte sull’Ellesponto, a condurre un esercito attraverso l’Europa, contro la Grecia, per vendicarmi sugli Ateniesi... Io non avrò pace finché non espugnerò e non darò alle fiamme Atene… (Mardonio così lodò l’impresa): Mio re, chi ti si opporrà sfidandoti militarmente, quando guiderai insieme la massa degli Asiatici e la flotta intera? Io non credo che i Greci arrivino a concepire ...