Punti cardinali a Laterza Frigiola | “La Regione mostra attenzione per i giovani in cerca di lavoro”

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Franco, sindaco di: “Apprezzo molto l’iniziativa dellacheun concreto interesse per i, che a volte purtroppo dimenticati dalla politica, e disorientati da un lato perdono di vista le richieste del mondo del, dall’altro lasciano da parte le proprie inclinazioni personali. In questo caso invece ricevono indicazioni precise presso gli sportelli. Il progetto consente l’incontro di domanda e offerta die consente a studenti e neet di avere contatti diretti con le aziende, con i possibili riflessi positivi. A questo si aggiunge, cosa altrettanto importante, isi incontrano, questa volta non virtualmente, ma davvero, e si confrontano sui temi del ...