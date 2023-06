Pulsano | Marcella Di Maggio PD | “Sindaco D’Alfonso | alle parole corrispondano i fatti”

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano I cittadini ci segnalano episodi di una litoranea SPORCA e PERICOLOSA, oramai ad un mese dall’insediamento della nuova amministrazione e con la stagione estiva oramaiporte. Rammentiamo al(fratello dell’ex vice) che tra le priorità enunciate, rientrava un intervento urgente per la marina pulsanese ma evidentemente, l’installazione dei parcometri era in pole position: sicurezza, ripristino della litoranea e ringhiere arrugginite in stato pericolante sono scese in secondo (se non in ultimo) piano. D’altronde cari concittadini, attenzione al fare una passeggiata con il vostro amico a 4 zampe sulla nostra litoranea, perché il vostro senso civico di raccogliere gli escrementi è inversamente proporzionale all’installazione di appositi contenitori urbani per la ...